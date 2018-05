Chris Lee - keine Tore, viele Freunde

Chris Lee (links) traf in München viele alte Freunde wieder - darunter auch seinen ehemaligen Mannheimer Adler-Kollegen Frank Mauer. © IHP 24

München.Im englischsprachigen Raum hat die Ziffer 0 viele Namen. "Nil", "Zero", "Love", "Nothing" - das Ergebnis ist das gleiche: Derjenige, bei dem die Null steht, will das ändern. Bei Chris Lee sieht das nicht anders aus. 19 Spiele, kein Tor, acht Vorlagen - der ehemalige Verteidiger der Mannheimer Adler wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Treffer. "Ich habe das Gefühl, dass in Schweden

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3467 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2012