Christensens Tor schockt die Adler

Devin Setoguchi erzielte zwar gegen Münchnens Goalie Danny aus den Birken das 1:1 für die Adler, aber es reichte nicht. © PIX

München.Krimi ohne glückliches Ende: Die Mannheimer Adler haben das dritte Halbfinalspiel gegen den EHC München trotz starker kämpferischer Leistung verloren. In der Serie, in der vier Siege zum Finaleinzug nötig sind, liegt die Mannschaft von Trainer Bill Stewart mit 1:2 zurück. Das entscheidende Tor beim 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Erfolg des Titelverteidigers erzielte Mads Christensen in der 86.

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4104 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.04.2018