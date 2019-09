Cocktailstand bringt 4806 Euro

Mannheim.Der gemeinnützige Verein „Adler helfen Menschen“ darf sich über eine Spende in Höhe von 4806 Euro freuen. Diesen Betrag hat der Cocktailstand auf dem Mannheimer Maimarkt eingebracht, den die Adler mit ihrem Hauptsponsor MVV betrieben haben.

„Adler helfen Menschen“ wurde im Jahr 2007 gegründet. Der Verein sammelt Geld- und Sachspenden, um notleidende oder unschuldig in Not geratene Menschen in der Region unbürokratisch zu helfen. Wichtigste Aktionen sind das „Spiel der leuchtenden Herzen“ und das „Charity-Dinner“ im Dezember sowie das Benefizgolfturnier als Auftakt der Vorbereitung in St. Leon-Rot. cr

