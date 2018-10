Das Adler-System ist Akdags Freund

Mannheim.Die Adler Mannheim haben sich an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga festgesetzt. Während das Team von Trainer Pavel Gross am Freitag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 gewann, ließen einige Verfolger Federn. Der bisherige Tabellenzweite Düsseldorfer EG musste sich mit 3:6 in Iserlohn geschlagen geben, die Augsburger Panther unterlagen Meister München mit 0:2. Neuer Zweiter ist

...