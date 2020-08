DEB muss umplanen

Füssen/Mannheim.Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) veranstaltet in der zweiten Augusthälfte diverse Lehrgänge für seine Nachwuchsnationalmannschaften am Bundesstützpunkt in Füssen. In der Altersklasse der U 20 werden dabei drei Spieler der Adler Mannheim vertreten sein. Torhüter Arno Tiefensee sowie die Stürmer Florian Elias und Tim Stützle wurden für die Maßnahme vom 22. August bis 26. August nominiert. Mit Verteidiger Fabrizio Pilu gehört zudem ein Jungadler dem 24-köpfigen Aufgebot an.

„Es ist sehr wichtig, in dieser organisatorisch schwierigen Phase trotzdem qualitativ gute Lehrgänge anbieten zu können. Dennoch ist und bleibt es eine große Herausforderung, diese Maßnahmen mit den aktuellen Gegebenheiten zu planen, da praktisch täglich Änderungen zu beachten sind“, sagt DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. „In den bisherigen Lehrgängen ist uns die Umsetzung aus sportlicher Sicht gut gelungen, aber auch die Disziplin aller Sportler und des Stabs muss hervorgehoben werden – das war bisher tadellos. Durch die Veränderungen im Infektionsgeschehen war es allerdings unvermeidlich, die internationalen Vereinbarungen auszusetzen. Das zeigt, wie prekär die Situation weiterhin ist. Sie verlangt uns ein Höchstmaß an Flexibilität ab.“

Turniere fallen aus

Ursprünglich hätte die deutsche U 20 Ende August an einem Vier-Nationen-Turnier in Tschechien teilnehmen sollen mit Spielen gegen Tschechien, die Schweiz und Finnland. Das fällt nun aber ebenso aus wie die geplanten Wettbewerbe der Frauen und der U 17 in der Schweiz, der U-18-Juniorinnen in der Slowakei sowie der U 16 in Füssen.

Die Lehrgänge am Bundesstützpunkt sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und werden laut DEB unter der strengen Umsetzung des vorliegenden Hygienekonzepts durchgeführt. cr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020