DEL-Pokal folgt auf den Stanley Cup

Mannheim.Sie sind hoch dekoriert. Sie haben in ihrer Karriere schon den Stanley Cup gewonnen, den „Heiligen Gral“ im Welt-Eishockey. Beide mit den Chicago Blackhawks, Ben Smith 2013, Andrew Desjardins zwei Jahre später. Nun sind die zwei Männer im Erfolg vereint: In der Nacht des 26. April 2019 holen sie mit den Adlern den DEL-Pokal.

„Das ist so aufregend.“ Desjardins fehlen fast die Worte, um zu beschreiben, was in ihm vorgeht. „Wir haben Geschichte geschrieben. Das Team hat unglaublich gespielt – nicht zur in den Play-offs, sondern auch schon zuvor in der Hauptrunde. Wir haben fast das ganze Jahr dominiert. Sowohl für mich persönlich als auch für die Mannschaft hätte es nicht besser laufen können.“

„Helikoptersturm“

Stimmt. Bereits in der Hauptrunde überzeugt der Center. Er führt die Reihe mit Matthias Plachta und David Wolf aufs Eis, die er „Helikoptersturm“ nennt. Warum? „Na, weil wir keine Flügel haben“, betont der 32-Jährige und lacht. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass alle drei gerne zum Tor ziehen und ab und an die Außenpositionen unbesetzt sind. Das hindert das Trio aber nicht daran, großen Anteil am Adler-Erfolg zu haben. Der Paradesturm ist mit seiner physischen Präsenz eine ständige Gefahr für den Gegner.

Vor allem in den Finalspielen drei bis fünf wirkt sich das auch auf die Statistik aus: Im dritten Duell stellt Plachta mit dem 1:0 nach fünf Sekunden einen DEL-Play-off-Rekord auf, Desjardins schnürt einen Doppelpack. In Spiel vier bereitet Wolf das 1:0 von Cody Lampl mustergültig vor, Plachta setzt mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Und am Freitag legt Wolf die Scheibe quer, Plachta jagt sie zum 3:0 in die Maschen.

„Andrew ist der Opa in unserer Reihe“, sagt Plachta über den Kanadier mit einem Lachen. Desjardins ist zwar nur fünf Jahre älter, aber er hält die Fäden in der Hand. Er leistet wichtige Arbeit in der Defensive, gewinnt viele Bullys – und versprüht Torgefahr. In den Play-offs ist Desjardins gar der erfolgreichste Mannheimer Punktesammler: In 13 Partien trifft der Linksschütze neunmal, dazu kommen fünf Vorlagen.

Die Zahlen von Ben Smith lesen sich kaum schlechter: 14 Spiele, sieben Treffer, sieben Assists. Vor allem in der Finalserie dominiert der 30-Jährige. Dabei profitiert er von seiner großen Erfahrung: Der Mittelstürmer gewann in seiner Karriere nicht nur 2013 den Stanley Cup, sondern holte zwei Jahre später WM-Bronze mit den USA und führte die Toronto Marlies in der vergangenen Saison als Kapitän zum Calder Cup in der American Hockey League. Smith weiß, worauf es in der entscheidenden Zeit des Jahres ankommt.

In seinem ersten Adler-Jahr war das nicht anders. Smith sammelte in 52 Hauptrundenpartien ordentliche 35 Scorerpunkte, doch in der K.o.-Runde hievte er sein Spiel auf ein anderes Level: Er schoss wichtige Tore wie das 1:0 im ersten Halbfinale gegen die Kölner Haie, und auch im ersten Finale schien sein Powerplaytreffer zum Sieg zu reichen – bis Matt Stajan zum 1:1 ausglich und Frank Mauer die Partie in der Verlängerung entschied. Sein Tor war dennoch ein technisches Meisterwerk. Nachdem der Schuss von Luke Adam geblockt wurde, pflückte Smith die Scheibe aus der Luft, legte sie sich auf die Rückhand und löffelte sie unter die Latte. Auch in Spiel zwei traf er, mit dem 3:0 machte er alles klar. In Spiel drei bereitete er kurz vor Schluss das 4:1 von Tommi Huhtala vor. Smith hob sich das Sahnehäubchen aber für das vierte Duell mit München auf, als er den Puck sehenswert zum 2:0 unter der Latte versenkte.

Verdiente Flitterwochen

„Wir haben in dieses Jahr sehr viel harte Arbeit gesteckt – so viel Arbeit wie noch nie in meinem Leben. Das macht diesen Titel so wertvoll. Wir haben ihn uns einfach verdient“, atmet Smith auf. „Für Außenstehende ist es schwer nachzuvollziehen, was wir alles investieren mussten, um unser Ziel zu erreichen.“

Immerhin wartet jetzt der wohlverdiente Urlaub: Mit seiner Ehefrau geht’s in den Flitterwochen nach Mauritius und auf die Seychellen. „Diese Zeit werde ich genießen und bin froh, dass ich die Schlittschuhe in den Schrank stellen kann.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019