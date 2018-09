Der „Blitz“ schlägt in Mannheim ein

Mannheim.Diese Wahl ist den Adlern leichtgefallen: Als der Club einen Spieler nominieren musste, der beim gestrigen Saisonaufgalopp der Deutschen Eishockey Liga um den Titel des schnellsten Schlittschuhläufers kämpfen sollte, gab es kein Vorbeikommen an Markus Eisenschmid. Der 23-jährige Neuzugang erfüllte in der SAP Arena nicht nur die in ihn gesetzten Erwartungen, er übertraf sie sogar. Nachdem er

...