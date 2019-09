Der „Bruder“ auf der anderen Seite

Düsseldorf.Luke Adam will noch nicht an den 1. Dezember denken. An den Tag, an dem er an den Ort seines größten sportlichen Erfolgs zurückkehren wird, in die SAP Arena – an den Tag, an dem seine „Brüder“ zu Gegnern werden. „Das wird ein ganz komisches Gefühl für mich“, sagt der Stürmer, der von 2016 bis 2019 für die Adler auf Torejagd ging und seine drei Saisons bei den Blau-Weiß-Roten mit der

...