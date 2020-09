Der schwere Weg zurück

Bis Ende Oktober läuft die Testphase, in der in Stadien und Hallen eine 20-prozentige Auslastung zugelassen ist. Die SAP Arena hat ihr Hygienekonzept den Behörden zur Genehmigung vorgelegt. Ziel ist es, bald wieder Besucher begrüßen zu dürfen.

Dieser Einstand konnte sich sehen lassen: In seinem Liga-Debüt für Örebro HK erzielte Borna Rendulic beim 5:4-Erfolg gegen den HV 71 Jönköping vor einer Woche zwei Tore und gab eine Vorlage. Der Kroate, der in der Saison 2019/20 bester Punktesammler der Adler Mannheim war, hat mit seinem Wechsel in die schwedische Elitserien wohl alles richtig gemacht: Während dort wieder harte Checks ausgeteilt und Treffer bejubelt werden, will die Deutsche Eishockey Liga erst an diesem Freitag darüber informieren, ob sie an ihrem bereits von Mitte September auf den 13. November verlegten Saisonstart festhält oder infolge der Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie den Termin ein weiteres Mal nach hinten verschiebt.

Während auch in anderen europäischen Ländern der Spielbetrieb bereits angelaufen ist, friert die DEL den Puck ein. Sie sieht sich nicht in der Lage, in der aktuellen Situation eine Saison zu planen. Zwar hat sich die Politik Mitte September darauf geeinigt, in Stadien und Hallen bis Ende Oktober eine 20-prozentige Auslastung zuzulassen, doch niemand weiß, was danach kommt.

Andere Hallensportarten sind bereits einen Schritt weiter – mit Auswirkungen auf die SAP Arena. Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen bestritt am Dienstag in der European League gegen den dänischen Club TTH Holstebro zwar ein Geisterspiel, und auch beim Liga-Auftakt am 4. Oktober gegen den TVB Stuttgart werden keine Zuschauer in der SAP Arena sein, am 11. Oktober gegen Essen setzen sie aber wieder auf die Unterstützung ihrer Fans.

„Wir wollen den ersten Schritt machen, gar keine Frage“, sagt Markus Wincher. Der Leiter der Abteilung „Facility Management“ in der SAP Arena hat in den vergangenen Wochen intensiv am Hygienekonzept gearbeitet, er diente als Schnittstelle zum Gesundheitsamt der Stadt Mannheim. „Es macht Sinn, die Arena in einen On-Modus mit wenigen Leuten zu kriegen. Ich freue mich natürlich auch, dass einige Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückkommen“, sagt er.

Ein Arbeitskreis von bis zu sechs Mitarbeitern hat das Hygienekonzept für die SAP Arena erstellt, das mit Anlagen mehr als 100 Seiten stark ist: „Das Ergebnis ist kein Schnellschuss, wir haben ein tragfähiges Konzept vorliegen“, sagt Wincher. Basis sind die in der Corona-Pandemie gängigen Abstands- und Hygieneregeln. In einen Block, in dem normalerweise 500 Menschen sitzen, passen nur noch 80 bis 100.

Die Hygienekonzepte für Handball und Eishockey sind bis auf einige abweichende Vorgaben der Ligen deckungsgleich und daher unkompliziert umsetzbar. Größere Probleme zogen dagegen die von den Bundesländern Mitte September beschlossenen einheitlichen Regelungen zur Fanrückkehr nach sich. Die Grenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität – die Sportverbände hatten sich mehr erhofft.

„Licht am Ende des Tunnels“

„Wir hatten unserem Hygienekonzept eine höhere Zahl als tragbare Basis zugrunde gelegt“, gibt Wincher zu. „Es ist relativ einfach, davon ausgehend nach oben zu skalieren. Es auf 20 Prozent zu adaptieren, war aber komplizierter.“ Die fehlende Zeit für die Umsetzung sei auch ein Grund für die beiden Geisterspiele der Rhein-Neckar Löwen.

Trotz dieser Anpassung nach unten ist Wincher vor allem froh über das „Licht am Ende des Tunnels“. Es sei gut und wichtig, das vorhandene Hygienekonzept zu etablieren, „damit es perspektivisch für 5000 oder 6000 Zuschauer umgesetzt werden kann“. Größtes Problem bleibt aber die wirtschaftliche Seite. Sobald die SAP Arena aufgeschlossen wird, fallen Kosten an. Wincher nennt das ein „hohes Grundrauschen“.

Schwarze Null unmöglich

Wie hoch die zugelassene Auslastung der SAP Arena sein muss, um solide planen zu können? Gaby Sennebogen, die Geschäftsführerin des DEL-Clubs Straubing Tigers, sprach im Interview mit dem Fachblatt „Eishockey News“ für ihr Stadion von 40 bis 50 Prozent – damit könnte SAP-Arena-Geschäftsführer und Adler-Gesellschafter Daniel Hopp in einem ersten Schritt wohl auch leben. „Mit 20 Prozent Auslastung kommt man jedenfalls auf keine schwarze Null“, versichert Wincher. „Wenn man schon vor einer Veranstaltung weiß, dass mit keinem positiven wirtschaftlichen Ergebnis zu rechnen ist, muss man sich schon fragen, ob man sich das erlauben kann.“

Um unter diesen Voraussetzungen eine Saison zu absolvieren, fehlen der DEL 60 Millionen Euro. Diese Zahl warf die Profiliga vor einer Woche in den Raum und betonte, bis zum 2. Oktober die Gespräche mit der Politik noch einmal intensivieren zu wollen. „Es kommen ja immer wieder Gerüchte auf, dass der eine oder andere Verein eine Saisonabsage befürworten würde, weil dann die finanziellen Probleme nicht so groß wären. Das halte ich für Schwachsinn“, betont Youri Ziffzer (Bild). Der Teammanager der Adler Mannheim versichert: „Wir wissen von allen Clubs, dass sie spielen wollen – auch wenn jeder weiß, dass die nächste Saison keine normale sein wird.“

Die Verantwortlichen in Mannheim haben durchgerechnet, dass mit einer Hallenöffnung für weniger als 3000 Zuschauer Kosten wie bei einer ausverkauften SAP Arena verbunden sind. Um die Zuschauerströme zu lenken, ist mehr Servicepersonal nötig, die Toiletten müssen häufiger desinfiziert werden – nur, um einige Bereiche zu nennen. Warum die Handball-Bundesliga dennoch in die Saison startet, obwohl die Fernsehverträge der beiden Hallensportarten ähnlich dimensioniert sind? „Wir sind noch mehr auf Zuschauer angewiesen, da wir in der DEL die meisten aller Hallensportarten haben“, sagt Ziffzer.

Neben der beschränkten Kapazität macht eine weitere Kennzahl den Clubs zu schaffen und eine verlässliche Planung unmöglich: die Inzidenz, die die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen bemisst. Wenn der Schwellenwert von 35 neu gemeldeten Coronavirus-Fällen pro 100 000 Einwohner in Mannheim in den vorangehenden sieben Tagen überschritten wird, dürfen gar keine Zuschauer ins Stadion.

„Selbst wenn die maximale Auslastung unserer Kapazität auf 50 Prozent erhöht werden würde, könnte uns das bis ins Mark treffen“, betont Ziffzer und führt aus: „Wenn du erst am Abend vor einem Spieltag sicher sein kannst, dass die Inzidenz unter 35 ist und du so kurzfristig erfährst, ob die Partie mit Fans stattfinden darf, wird es schwierig bis unmöglich, eine Saison richtig durchzurechnen.“ Dass dies kein Kunstkonstrukt ist, sondern schneller Realität werden kann, als man denkt, zeigte sich schon zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga. (Bild: Adler Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020