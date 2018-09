Desjardins darf gegen DEG stürmen

Gegen Biel war Adler-Stürmer Andrew Desjardins mitten im Getümmel. © Binder

Mannheim.Die Ampel steht auf grün, einem Einsatz steht nichts im Weg. Wenn die Mannheimer Adler am Freitag (19.30 Uhr/SAP Arena) gegen Düsseldorf in die neue DEL-Saison fliegen, ist Andrew Desjardins dabei. Einige Tage hatte der Kanadier um seinen Einsatz bangen müssen. Vor knapp zwei Wochen kassierte er beim 5:2-Sieg in Schwenningen einen harten Check. Er musste nicht nur das Duell mit den Wild Wings

...