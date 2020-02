Desjardins: „Haben uns ins eigene Knie geschossen“

Mannheim.Heimspiele gegen Krefeld, Ingolstadt und Schwenningen – dazu die Partie in Iserlohn. Die Adler Mannheim stehen in der Deutschen Eishockey Liga vor einem durchaus machbaren Restprogramm. Es wäre aus Sicht des Titelverteidigers jedoch fatal, die letzten vier Hauptrundengegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Nach vier Niederlagen in Folge geht es für die Mannschaft von Trainer Pavel Gross darum, sich zum einen die bestmögliche Ausgangslage für die Play-offs zu erarbeiten und zum anderen in Form für die heiße Saisonphase zu kommen.

„Wir haben zuletzt nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns vorgenommen haben“, sagt Andrew Desjardins. Vor allem in der Defensivarbeit sieht der Stürmer reichlich Luft nach oben: „Wenn ich mir unsere letzten vier Spiele anschaue, waren da definitiv einige Gegentore dabei, die wir hätten verhindern können. Es geht darum, die richtige Einstellung an den Tag zu legen. Jeder muss mehr Verantwortung übernehmen.“

Machbares Restprogramm

In diesem Bereich hatte es nicht nur, aber eben auch am Sonntagnachmittag beim 2:4 in Augsburg gehapert. Die Ursachen für die Schlappe waren schnell identifiziert: Gegen ein Team mit einem guten Powerplay wanderten die Adler zu oft auf die Strafbank. Zudem standen sie sich immer dann mit vermeidbaren Fehlern selbst im Weg, wenn sie das Spiel gerade wieder auf ihre Seite gezogen hatten – wie nach David Wolfs Toren zum 1:1 und 2:3.„Man konnte schon das Gefühl bekommen, dass wir uns ins eigene Knie geschossen haben“, gab Desjardins unumwunden zu. „Wir müssen die nächsten Spiele unbedingt mit der richtigen Einstellung angehen.“

Den ersten Schritt wollen die Adler an diesem Freitag (19.30 Uhr/bislang über 12 000 Karten verkauft, Sport1 überträgt live) gegen die Krefeld Pinguine gehen, für die der Play-off-Zug längst abgefahren ist. Im Duell mit dem Tabellenzwölften müssen die Mannheimer ohne die gesperrten Thomas Larkin und Phil Hungerecker sowie die verletzten Joonas Lehtivuori (Armverletzung) und Markus Eisenschmid auskommen. Nur mit einem Erfolg wahren die Blau-Weiß-Roten ihre Chance auf den zweiten Tabellenplatz, auf dem die Straubing Tigers mit vier Punkten Vorsprung stehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020