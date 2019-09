Die Adler treten in Nürnberg an - verfolgen Sie die Partie im neuen Liveblog

Der amtierende Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) startet am 13. September, in Nürnberg mit der Mission Titelverteidigung in die Saison 2019/20. Wie in den vergangenen Spielzeiten bieten wir zu jeder Begegnung der Adler in der DEL einen Liveticker auf unserer Internetseite an.

Mannheim.Um den Ticker noch interessanter zu gestalten, arbeiten wir mit einem neuen Liveblog: Neben den Informationen zu den jeweiligen Spielen veröffentlichen wir Reaktionen aus den sozialen Medien und verknüpfen an dieser Stelle aktuelle Berichte, Fotostrecken und Videos.