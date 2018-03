Die letzten Play-offs als Trainer

Anzeige

Mannheim.Bill Stewart wird seine Trainerkarriere nach den diesjährigen Play-offs beenden. Das bestätigte der Adler-Coach gestern bei der Pressekonferenz vor der Viertelfinalserie gegen den ERC Ingolstadt, die am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Oberbayern beginnt. „In den Play-offs hinter der Bande stehen – das ist das, was ich immer machen wollte“, sagte Stewart und betonte: „Ich werde dem Eishockey-Sport aber in einer anderen Funktion erhalten bleiben.“ In welcher und ob er weiter für die Adler arbeiten wird – diese Frage ließ der Kanadier unbeantwortet.

Bereits als Stewart Mitte Oktober von den Straubing Tigers entlassen worden war, ging er davon aus, nicht mehr auf die Trainerbank zurückzukehren. Nur für einen Verein würde er eine Ausnahme machen, so viel war klar: Die Adler, die er 2001 zum DEL-Titel geführt hatte. Als Clubgesellschafter Daniel Hopp ihn in der großen Krise anrief und fragte, ob er sich eine Rückkehr vorstellen könne, musste er nicht lange überlegen und nahm das Angebot an.

Anfang Dezember folgte Stewart auf Sean Simpson. Die ersten Wochen waren nicht von Erfolg gekrönt, seit Anfang dieses Jahres läuft es jedoch bei den Mannheimern, die zehn ihrer letzten 13 Hauptrundenspiele gewannen. Seinen Anteil an diesem Erfolg redet Stewart klein. „Die Arbeit von uns Trainern konnte nur Früchte tragen, weil die Spieler zuvor ihren Beitrag geleistet hatten. Es sind die Spieler, die einen Coach zu einem guten Trainer machen.“