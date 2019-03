Dritter Viertelfinal-Sieg für Adler Mannheim gegen Nürnberg

Mannheim.Drei Spiele, drei Siege: Die Adler Mannheim sichern sich mit einem 4:1 (1:1; 2:0; 1:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers die Matchbälle im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der Serie "Best-of-Seven“ führen die Adler nach dem Erfolg am Sonntagabend mit 3:0 und benötigen nur noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Nach dem intensiven und schnellen ersten Drittel stand es noch 1:1. Die Gäste aus Franken waren in der 6. Spielminute durch Christopher Brown in Führung gegangen und zeigten sich von den zwei vorausgegangenen Niederlagen zunächst nicht beeindruckt. Markus Eisenschmid sorgte dann in der 13. Spielminute wieder einmal in Überzahl für den Ausgleich der Adler. Gegen Ende des ersten Abschnitts scheiterten Kink & Co. mit zahlreichen Chancen am Nürnberger Schlussmann Andreas Jenike, der für Niklas Treutle ins Aufgebot gerückt war.

Im Mittelabschnitt zeigten erneut beide Teams viel Einsatz, doch nur die Adler verwerteten ihre Chancen. Mark Katic, sonst eher Vorlagengeber, traf per Distanzschuss (24.) und Ben Smith setzte einen Schlenzer in den Torwinkel (36.) – 3:1. Luke Adam sorgte im letzten Drittel nach starker Vorarbeit von Ben Smith in der 52. Spielminute für den Endstand.

Andrew Desjardins war nach seiner Sperre aus dem ersten Spiel der Serie wieder für Nico Krämmer in den Kader gerückt. Sonst vertraute Trainer Pavel Gross auf die Mannschaft, die auch am Freitag erfolgreich war. Mit einem Sieg in Spiel vier am Freitag (19.30 Uhr, live auf Sport1) könnten die Adler den Einzug ins Halbfinale festmachen.