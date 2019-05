Duo der magischen Momente

Mannheim.David Wolf hätte am liebsten jeden einzelnen Adler-Fan in dieser magischen Nacht in der SAP Arena umarmt: Endlich hatte es mit der so lang ersehnten Meisterschaft geklappt. Da das Sicherheitsglas der Bande den Körperkontakt verhinderte, fuhr der Stürmer stattdessen auf einem Bein immer wieder Runden auf dem Eis, präsentierte den Pokal und ballte breit grinsend die Faust.

„Es gibt nichts Besseres“, jubelte der 29-Jährige, dem Mannheim unter die Haut geht. Auf seinem rechten Oberarm prangt das Wahrzeichen der Quadratestadt, der Wasserturm. „Liebe Deine Stadt“ steht darunter. Diese Verbundenheit, sie sprang vom Eis auf die Ränge über und wieder zurück. Auch nach der Siegerehrung, Meisterfotos und den ersten Schlucken Bier und Sekt konnte es der Stürmer-Hüne nicht fassen. „Mir fehlen die Worte, was wir für eine Leistung gebracht haben dieses Jahr“, war bei Wolf die Erleichterung zu spüren, dass es mit dem entscheidenden Sieg in der Verlängerung geklappt hatte. „In der Overtime haben wir noch mal einen Riesencharakter bewiesen.“

„Weiß, wie schwer das ist“

Genau diese Eigenschaft sei es gewesen, die den Unterschied gegen starke Münchner ausgemacht habe. Der Charakter hat uns so stark gemacht. Der und die richtige Führung des Trainerstabs“, lobte Wolf, der sich seinen zweiten Meistertitel holte. 2010 war der Flügelstürmer mit den Hannover Scorpions Champion geworden, außerdem stand Wolf im Olympia-Finale von Pyeongchang auf dem Eis, als man Russland am Rande der Niederlage hatte und sich mit Silber die Achtung der weltweiten Konkurrenz erwarb. Der „Monnemer Bu“ machte sich mit seinem Einsatzwillen zu einem der Olympiahelden.

Und diese Rolle füllte er auch bei den Adlern voll aus. Wolf rackerte, riss Lücken, suchte den Weg zum Tor. In der Hauptrunde steuerte er 15 Treffer und 20 Vorlagen bei, in den Play-offs zwei weitere Tore und sechs Assists. „Wir haben zur richtigen Zeit unser bestes Eishockey gespielt.“

Wolf, der gebürtige Düsseldorfer, war 2016 ein Adler geworden, um – wie sein Vater „Mannix“ – in der Quadratestadt Titel zu gewinnen. „Dass mein Vater 1980 und ich 2019 die Meisterschaft mit Mannheim geholt haben, ist etwas ganz Besonderes, das geht bestimmt in die Geschichtsbücher ein“, jubelte der Stürmer. Der noch einen weiteren Grund zum Strahlen hat, er wird bald selber Papa: „Am Montag haben wir einen Termin beim Frauenarzt. Dann sehen wir weiter. Ich würde die WM schon gerne spielen, aber meine Familie steht natürlich an erster Stelle. Ich möchte bei der Geburt meines ersten Kindes auf jeden Fall dabei sein.“

Zwei Herzen schlugen derweil in der Brust von „Mannix“ Wolf. „Als Papa bin ich riesig stolz. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Aber ich war ja auch Spieler und weiß, wie viel Schweiß und Arbeit dahintersteckt. Nicht nur von David, sondern von allen Spielern, dem Trainerstab und allen drumherum“, erzählte der 62-jährige Deutsch-Kanadier, der mit dem MERC die erste Meisterschaft in die Quadratestadt geholt und eine Eishockey-Euphorie ausgelöst hatte. „Die Fans hier darf man auch nicht vergessen. Sie haben die Mannschaft wahnsinnig unterstützt und bis zur Meisterschaft getragen.“

Schufterei belohnt

Wolfs Stürmerkollege Matthias Plachta schienen tonnenschwere Steine vom Herzen gefallen zu sein, sich in der Verlängerung den Titel gesichert zu haben. Der Nationalstürmer verwies auf die Mühen, die die ganze Mannschaft für den Erfolg auf sich genommen hatte. „Das war von Anfang an ein brutal hartes Jahr. Wir sind hart rangenommen worden. Es wurde schwerer und schwerer, aber wir haben immer an uns geglaubt und das hat sich bezahlt gemacht“, erklärte der 27-Jährige. „Dass wir diese Meisterschaft gewonnen haben, ist aber alles, was zählt.“

Sein Play-off-Rekordtor – in Spiel drei hatte er nach nur fünf Sekunden zur 1:0-Führung getroffen – war aus seiner Sicht ein nettes Schmankerl. Am Freitagabend in der SAP Arena war für Plachta eines viel wichtiger: Feiern.

