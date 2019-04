Ein frühes Tor und Endras hält alles – Adler Mannheim gleichen aus

München.Der Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ist wieder völlig offen. Die Adler Mannheim gewannen am Samstagabend das zweite Play-off-Finale in München mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und glichen nach der 1:2-Auftaktniederlage zum 1:1 aus. Spiel drei der Serie, in der vier Siege zum Titelgewinn nötig sind, findet am Montag (14 Uhr) in der SAP Arena statt. „Wir haben unglaublich hart gearbeitet.

