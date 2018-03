Ein kometenhafter Aufstieg

Mit überwältigender Mehrheit wurde Phil Hungerecker als bester Neuling in der DEL ausgezeichnet. © DEL/Citypress

Straubing/Mannheim.Er ist jung und treffsicher. Anpassungsprobleme? Phil Hungerecker kennt keine. Der Senkrechtstarter der Adler hat für Aufsehen gesorgt. 17 astreine Tore in seinem ersten Profijahr in Mannheim waren ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben. Es lag auf der Hand, dass der 23-Jährige bei der „Gala des deutschen Eishockeys“ in Straubing nicht leer ausgehen würde. Im Gegenteil: DEL-Trainer, -Manager

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3316 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018