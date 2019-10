Ein stiller Abschied

New York.Auf die Frage nach seinem Karriereende reagiert Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg mit einem zurückhaltenden Lachen. „Wahrscheinlich ist es vorbei. In den nächsten ein, zwei Monaten werde ich, schätze ich mal, verkünden, dass Schluss ist“, sagte der 38 Jahre alte Eishockey-Routinier dann. Der längst in den USA heimische Verteidiger ist einer von nur vier Deutschen, die in der NHL, der stärksten Eishockey-Liga der Welt, den Titel holten. Seine sehr erfolgreiche Laufbahn wird nun voraussichtlich still und ungewöhnlich zu Ende gehen.

Momentan hat der beste Verteidiger der Heim-WM 2017 keinen Vertrag, er trainiert allein. Schon in der vergangenen Saison war Seidenberg, im Nationalteam ein Schlüsselspieler unter dem früheren Bundestrainer Marco Sturm, bei den New York Islanders nicht mehr gefragt. Doch es störe ihn nicht, dass seine Karriere nach Monaten als Ersatzspieler auf der Tribüne und nun voraussichtlich ohne einen weiteren NHL-Einsatz austrudelt, sagte er: „Im Moment sieht es so aus, dass Schluss ist. Mir den Abschied anders vorzustellen – keine Ahnung, wie es sonst sein sollte. So ist es einfach. Damit wäre ich zufrieden.“

Beratung mit der Familie

Offiziell sei sein Abschied noch nicht. 17 Monate nach seinem bislang letzten Pflichtspiel wolle er sich vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal mit seiner Familie beraten. Der Bruder von Olympia-Silbergewinner Yannic Seidenberg wirkt entspannt.

928 Spiele hat er in der NHL absolviert, Sturm kommt als einziger Deutscher auf mehr Einsätze (1006). 2011 feierte Seidenberg als Stanley-Cup-Sieger mit den Boston Bruins seinen größten Erfolg. Sein letzter NHL-Einsatz datiert allerdings aus der Saison 2017/18. In der vergangenen Spielzeit hatte er sich im Februar zwar doch noch mal einen Vertrag bei den Islanders erkämpft, es blieb aber bei der Backup-Rolle. „Es wäre natürlich schön gewesen, letztes Jahr noch mal zu spielen“, räumte Seidenberg ein.

Auch zu einer Anreise zur WM in der Slowakei kam es unter Sturms Nachfolger Toni Söderholm nicht mehr. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der NHL-Profi am 15. Mai 2018 bei der WM in Dänemark, als Deutschland beim Vorrunden-Aus der Top-Nation Kanada 0:3 unterlag.

Der am 18. Juli 1981 in Villingen-Schwenningen geborene Profi spielte in der Deutschen Eishockey Liga von 1999 bis 2002 bei den Adlern Mannheim, dann wieder 2012, während des Lockouts in der NHL – als die Clubbesitzer der nordamerikanischen Profiliga ihre Spieler im Arbeitskampf aussperrten und diese für kurze Zeit in Europa spielten.

Anders als etwas Jochen Hecht, Christian Ehrhoff oder der noch bei den Adler Mannheim aktive Marcel Goc wird Seidenberg wohl nicht mehr in die DEL zurückkehren. Auch wenn es für ihn reizvoll wäre, beim EHC München zusammen mit seinem Bruder Yannic Seidenberg zu spielen. „Aber das wäre natürlich eine Riesenumstellung für die Familie“, schränkte Seidenberg ein. Was nun in der Zukunft nach der Eishockey-Karriere auf ihn zukommt, weiß er noch nicht. dpa/sko

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019