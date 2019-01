Ein traumhafter Abend für die Adler

Mannheim.Mannheim. In den bisherigen beiden Partien zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin hatten die Hauptstädter die Nase vorn. Dies hat sich am Donnserstag geändert, denn der Tabellenführer bezwang den Erzrivalen aus Berlin vor 11 384 Zuschauern in der SAP Arena klar mit 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). „Das war eine tolle Teamleistung“ freute sich Angreifer Luke Adam über den Heimsieg: „Die Jungs

...