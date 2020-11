Ein Turnier wie eine Erlösung

Krefeld.Wann? Wo? Gegen wen? Lean Bergmann führt anscheinend Buch über seine Einsätze. „Warte“, sagt der 22-Jährige auf die Frage, unter welchen Umständen er denn vor der Teilnahme am Deutschland Cup in Krefeld sein letztes Pflichtspiel absolviert hatte. „Das war am 11. März, in Chicago, gegen die Blackhawks.“

Nach dieser Partie im Frühjahr wurde die Saison in der nordamerikanischen

...