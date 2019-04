Eine Hand am Meisterpokal

München.Die Adler sind dicht am Ziel. Nach dem beeindruckenden 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) im vierten Play-off-Finale beim EHC Red Bull München führt Mannheim in der Endspielserie mit 3:1-Siegen. Mit einem weiteren Erfolg würde der Silberpokal nach der Meisterschaft 2015 in die deutsche Eishockey-Hauptstadt zurückkehren. Schon am morgigen Freitag (19.30 Uhr/SAP Arena) könnte das Team von Trainer Pavel Gross

