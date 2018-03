Erlösung in Minute 84

Anzeige

Mannheim.In einem wahren Eishockey-Krimi hat Daniel Sparre für die Adler für ein glückliches Ende gesorgt. In der zweiten Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt erlöste der Stürmer die Mannheimer Fans unter den 13 600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena mit seinem Tor zum 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). Damit fährt die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am morgigen Sonntag (18.30 Uhr) mit einer 2:0-Serienführung im Rücken zum dritten Duell nach Ingolstadt.

Drittelergebnisse: 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0. Die Adler: Endras – ... Drittelergebnisse: 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0. Die Adler: Endras – Larkin, Stuart; Carle, Akdag; Mullen, Colaiacovo; Reul – Plachta, Desjardins, Wolf; Kolarik, M. Goc, Adam; Sparre, Festerling, Hungerecker; Setoguchi, Raedeke, Kink. Tore: 1:0 Adam (21:42), 2:0 Festerling (27:48), 2:1 Greilinger (45:37), 2:2 Koistinen (53:37), 3:2 Sparre (83:45). Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Iserlohn) und Daniel Piechaczek (Ottobrunn). Zuschauer: 13 600 (ausverkauft). Strafminuten: Mannheim 10 – Ingolstadt 22. Nächstes Spiel, 3. Viertelfinale: Ingolstadt – Adler (Sonntag, 18.30 Uhr).

Stewart nahm im Vergleich zum 3:1 am Mittwoch eine Änderung vor. Denis Reul gab nach langer Verletzungspause sein Comeback, für ihn pausierte Niki Goc. Mannheim kam mit Volldampf aus der Kabine. Nach Chancen von Luke Adam (1.) und einem harten Check von Reul gegen David Elsner (3.) waren Mannschaft und Fans auf Betriebstemperatur. Auf der anderen Seite fuhr Thomas Greilinger auf Dennis Endras zu, der Torhüter blieb die Ruhe selbst (5.).

Beide Trainer hatten nach Spiel eins betont, Play-offs seine die Zeit für echte Männer. Stimmt auch, für üble Fouls ist aber kein Platz. Fabio Wagner, der schon in der Hauptrunde Mannheims Verteidiger Carlo Colaiacovo mit einem Kniecheck für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, schlug abermals über die Stränge. Er schickte Phil Hungerecker mit einem Check gegen den Kopf- und Nackenbereich aufs Eis. Der Mannheimer Senkrechtstarter musste sich in der Kabine behandeln lassen, kehrte später aber zurück. Erneut lagen die Schiedsrichter Daniel Piechaczek und Lasse Kopitz daneben. Nachdem sie bereits am Mittwoch Matt Pelechs Stockstich gegen Matthias Plachta und das Stockfoul von Petr Taticek gegen Chad Kolarik ungeahndet gelassen hatten, blieben auch diesmal die Pfeifen der Referees stumm. Es ist Zeit, dass der als Serien-Manager eingesetzte Rich Chernomaz ein ernstes Wörtchen mit den Schiedsrichtern spricht.