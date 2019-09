Erste Niederlage im sechsten Pflichtspiel: Adler verlieren 1:2 gegen Köln

Mannheim.Die Adler Mannheim haben am zweiten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, OT) nach Overtime verloren. Damit riss die Siegesserie der Mannschaft von Trainer Pavel Gross, die zuvor wettbewerbsübergreifend in fünf Pflichtspielen fünf Siege geholt hatte. Borna Rendulic gelang zunächst die Führung für die Blau-Weiß-Roten. Jason Akeson glich aus, bevor Jonathan Matsumoto in der Verlängerung für die Haie spielentscheidend zur Stelle war.

Die Adler taten sich im torlosen ersten Durchgang vor 12 541 Zuschauern in der SAP Arena schwer. Köln war die bessere und aktivere Mannschaft. Es gelang selten, sich im Angriffsdrittel festzusetzen. In der Defensive musste Torwart Dennis Endras öfter eingreifen, als ihm lieb sein dürfte. Trotzdem ging es zur ersten Pause unbeschadet in die Kabine, aus der die Mannheimer zunächst stärker wieder herauskommen sollten. Zu Beginn des zweiten Drittels in der weiterhin intensiv geführten Partie fingen sich die Domstädter eine doppelte Strafe ein. Diese nutze Borna Rendulic in der 24. Minute zum 1:0 aus. Fünf Minuten später war dann Jason Akeson für die Gäste zur Stelle - ebenfalls im Powerplay - und traf zum 1:1-Ausgleich (29.). Im Schlussabschnitt fand die hart umgekämpfte Partie keinen Sieger, also ging es mit 1:1 in die Overtime. In der besiegelte Jonathan Matsumoto in der 63. Minute die 1:2-Niederlage der Adler.

Am kommenden Freitag kommt es für die Adler zum Wiedersehen mit dem letztjährigen Finalgegner aus München, die die Reise in die SAP Arena antreten müssen. Los geht es um 19.30 Uhr.