Fans spenden für Trainer Pavel Gross

Mannheim.Der Maulkorb, den die Deutsche Eishockey Liga den Trainern und Spielern verordnet hat, wenn es um Aussagen zur Schiedsrichterleistung geht, stört auch die Fans der Mannheimer Adler schon seit langem. Nachdem Adler-Coach Pavel Gross von der Liga nach dem ersten Finalspiel gegen München „wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber Spieloffiziellen“ zu einer Geldstrafe in unbekannter Höhe verurteilt worden war und nach Partie zwei eine weitere Strafe kassierte, haben die Adler-Anhänger eine Spendenaktion gestartet. Unter dem Motto „Pavel, lass Dir den Mund nicht verbieten. Wir stehen hinter Dir!“ kamen bislang über 2022,22 Euro zusammen. Beim Heimspiel am Freitag soll weiter gesammelt werden. Gross wollte sich nicht zu dieser Aktion äußern.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans in ihre Taschen greifen, um fragwürdige Aktionen der DEL ins Lächerliche zu ziehen. 2012 kamen 3500 Euro zusammen. Damals waren die Fans beim Spiel gegen Ingolstadt so erbost über die schlechte Schiedsrichterleistung, dass sie Münzen aufs Eis warfen. Die Adler nahmen das Geld an, spendeten aber den gleichen Betrag für das soziale Projekt „Adler helfen Menschen“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019