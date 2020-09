Gastronomie

Wie in vielen Bereichen, so ist auch beim Thema „Essen und Trinken“ noch vieles im Fluss. In die abschließenden Überlegungen sollen die Erfahrungen des Hoffenheimer Bundesliga-Heimspiels gegen Bayern München einfließen, weil das Stadion in Sinsheim und die SAP Arena vom gleichen Caterer versorgt werden. 6030 Zuschauer begrüßten die Hoffenheimer am Sonntag.

Die Fans müssen sich auf Regelungen einstellen, die sie unter anderem vom Besuch von Zoos oder Freizeitparks in Corona-Zeiten kennen: Beim Anstehen gibt es eine Einbahnstraßenregelung, die Abstände sind einzuhalten. „Getränke müssen einen Deckel haben, Alkohol wird nicht ausgeschenkt“, verdeutlicht Markus Wincher, der auch auf eine abgespeckte Speisenauswahl hinweist: „An allen Kiosken wird es das gleiche Angebot geben.“ cr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020