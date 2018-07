Gekommen, um etwas zu gewinnen

Trainer Pavel Gross freut sich auf die Aufgabe in Mannheim. © Binder

Mannheim.

Der neue Trainer Pavel Gross will mit den Adler Mannheim seinen ersten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga gewinnen. „Oh ja“, sagte er am Montag auf die Frage, ob er nach drei Vize-Meisterschaften mit seinem bisherigen Club Grizzlys Wolfsburg Lust hätte, die Play´-off-Finalserie in der DEL auch mal für sich zu entscheiden.

„Uns sind die Erwartungen hier bekannt. Wir

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018