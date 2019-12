Gross bemängelt unnötige Strafzeiten

Mannheim.Mit dem 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)-Heimsieg im Baden-Württemberg-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings bauten die Adler Mannheim ihre aktuelle Siegesserie in der DEL vor dem Eishockey-Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenführer EHC München auf acht Siege in Folge aus.

Ganz zufrieden war Adler-Headcoach Pavel Gross mit dem Spiel seiner Mannschaft allerdings nicht. "Wir nehmen zu

...