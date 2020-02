Heimsieg gegen Krefeld - Adler rücken Platz zwei näher

Mannheim.Die Adler Mannheim rücken bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Straubing Tigers heran. Während die Adler ihr Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine vor den 12551 Zuschauern in der SAP Arena mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gewannen, unterlagen die Tigers zuhause Bremerhaven mit 1:4.

Im ersten Drittel ließen die Hausherren die Gäste aus der Seidenstadt nicht zur Entfaltung kommen. Die Krefelder handelten sich stattdessen früh eine kleine Bankstrafe wegen Spielverzögerung ein, die Jan-Mikael Järvinen fünf Sekunden vor Ablauf zur 1:0-Führung (7. Spielminute) für die Adler nutzte. Die Blau-Weiß-Roten blieben in der Folge das überlegene Team. So kamen die Pinguine erst in der 17. Minute zu ihrer ersten Torchance, doch Adler-Torwart Dennis Endras parierte gegen Arturs Kruminsch.

Auch in Abschnitt zwei blieb der aktuelle Meister das tonangebende Team. Bei eigener Unterzahl hatten die Mannheimer eine Zwei-Gegen-Eins-Situation, doch statt den mitgelaufenen Nico Krämmer zu bedienen versuchte es Andrew Desjardins selbst und scheiterte an KEV-Keeper Oskar Östlund (37.). 36,5 Sekunden vor Drittelende jubelte dann Krefeld. Doch der Treffer der Gäste fand keine Anerkennung, weil Jacob Lagacé Adler-Verteidiger Chad Billins auf Torhüter Dennis Endras geschoben hatte (40.).

Erneut in Überzahl legte der Meister dann im Schlussabschnitt das 2:0 (46.) nach, als Ben Smith einnetzte. Smith war wenig später auch am 3:0 (50.) beteiligt, als er in Unterzahl Nico Krämmer den dritten Mannheimer Treffer zum Endstand auflegte.

Am Sonntag (14 Uhr) haben die Adler Mannheim den ERC Ingolstadt in der SAP Arena zu Gast.