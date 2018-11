Hopp: „Das halte ich für total abstrus“

Auch Adler-Manager Jan-Axel Alavaara wird als Bundestrainer gehandelt. © dpa

München.Unmittelbar nachdem die Eishockey-Nationalspieler über die Hintergründe des Wechsels ihres so beliebten Bundestrainers Marco Sturm in die NHL informiert wurden, fing das Getuschel an. Wer könnte oder wer sollte Sturms Weg beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) weiterführen?

Sofort fiel in den Spielergesprächen der Name Christof Kreutzer. Gut möglich, dass der frühere Nationalspieler und aktuelle Trainer des Zweitligisten EC Bad Nauheim am Ende tatsächlich zum Zug kommt. Denn die ohnehin nicht lange Kandidatenliste, auf der auch der Name von Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara auftaucht, wird kürzer.

Kreutzer mit Chancen

Kreutzer wird zwangsläufig zum Kandidaten bei der Trainersuche, die durch die Absage des aussichtsreichsten Anwärters Harold Kreis am Mittwoch zusätzlich erschwert wurde. Der 59 Jahre alte frühere Nationalmannschafts-Kapitän erhielt von seinem Club Düsseldorfer EG keine Freigabe. Gut möglich, dass DEB-Präsident Franz Reindl wie beim Glücksfall Sturm wieder eine Überraschung präsentiert. Diesmal dürfte es indes auf einen Trainer hinauslaufen, der schon Erfahrung hat.

Von den verbliebenen Kandidaten gehört Kreutzer zu den prominenteren Namen. Schon 2015 nach der Ära von Pat Cortina war der heute 51-Jährige im Gespräch. Als DEG-Trainer arbeitete er damals erfolgreich mit jungen deutschen Spielern, die nun ins Nationalteam nachrücken oder sich wie Verteidiger Bernhard Ebner etabliert haben.

Der Bruder des langjährigen Nationalstürmers Daniel Kreutzer passt in das Profil. Gesucht wird laut DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel ein Mann, der im Team mit den neuen U16-, U18- und U20-Trainern arbeitet. „Dank neuer Fördermittel können wir da insgesamt vier neue Trainer einstellen“, sagte Schaidnagel. Bei Kreutzer werden in der Hinsicht kaum Probleme erwartet.

Auch unter den Sportlichen Leitern der DEL-Clubs sind interessante Namen mit Trainerlizenzen, Jan-Axel Alavaara zum Beispiel. Adler-Geschäftsführer und DEB-Vizepräsident Daniel Hopp betonte jedoch auf Anfrage dieser Zeitung: „Das halte ich für total abstrus.“ cr/dpa

