Järvinen zu den Adlern

Jan-Mikael Järvinen wechselt aus Finnland in die Kurpfalz. © Tappara

Mannheim.Bei den Mannheimer Adlern wird in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga das Kontingent an finnischen Profis wachsen. Nach Informationen des finnischen Boulevardblatts „Ilta-Sanomat“ wechselt Jan-Mikael Järvinen vom Topclub Tappara Tampere in die Kurpfalz. Vor dieser Spielzeit hatten die Adler bereits Verteidiger Joonas Lehtivuori und Angreifer Tommi Huhtala verpflichtet und mit beiden Skandinaviern sehr gute Erfahrungen gemacht.

Der 31 Jahre alte Järvinen kann als Mittelstürmer und Linksaußen eingesetzt werden. Er könnte die Position von Luke Adam übernehmen, der Mannheim nach drei Jahren verlassen wird. Järvinen hat in der finnischen Eliteliga eine hervorragende Saison absolviert. In der Hauptrunde sammelte er 40 Punkte (10 Tore und 30 Vorlagen) in 60 Spielen. In elf Play-off-Partien ließ er fünf Assists folgen. Der zweimalige finnische Meister mit Tappara (2016 und 2017) hat in der Champions Hockey League Erfahrungen auf internationalem Parkett gesammelt. In Mannheim trifft der 1,74 Meter große Wirbelwind auf zwei alte Bekannte: Mit Huhtala und Lehtivuori hat er vor über zehn Jahren gemeinsam für Ilves Tampere gespielt.

Bislang bestätigte Neuzugänge bei den Adlern sind Björn Krupp und Lean Bergmann. Zudem wird Chad Billins die Abwehr der Blau-Weiß-Roten verstärken.

