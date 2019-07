Kapitän Kink muss weiter warten

Adler-Kapitän Marcus Kink Ende April in Mannheim mit dem Meisterpokal. © dpa

Mannheim.Die Mannheimer Adler bereiten sich hochkonzentriert auf die anstehende Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga und ihrem Start in der Champions Hockey League vor. Zu dem Gerücht, dass Kapitän Marcus Kink die Adler trotz seines bis 2021 laufenden Vertrags verlassen soll, verweist Cheftrainer Pavel Gross auf Manager Jan-Axel Alavaara. Der Schwede erklärte gegenüber dieser Zeitung knapp: „Die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir schauen, wie es läuft.“

Gerade angesichts des laufenden Vertrages lässt diese Aussage viel Raum für Spekulationen. Kink, der seit 2004 das Trikot der Blau-Weiß-Roten trägt und damit dienstältester Adler ist, hatte während seiner Zeit in Mannheim bereits einige Rückschläge einstecken müssen. Unter Greg Poss wurde der Stürmer 2006 zum Verteidiger umfunktioniert, in der zurückliegenden Meistersaison hieß es für den 34-Jährigen ab der Halbfinalserie – zuschauen. Pavel Gross setzte auf andere Spieler.

Als ein möglicher neuer Verein für Kink wird sein Heimatclub, der Oberligist SC Riessersee, gehandelt. SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis erklärte gegenüber dem „Münchner Merkur“: „Wenn Marcus es wirklich in Erwägung zieht, in Mannheim auszusteigen und nach Hause zu kommen, steht ihm die Tür natürlich meilenweit offen.“ Kink selbst sieht seine Zukunft weiter in der DEL.

Daumendrücken für Eisenschmid

Warten ist auch bei Markus Eisenschmid angesagt, wenn auch aus einem anderen Grund. Der 24-jährige Stürmer erlitt bei der WM im Mai in der Slowakei einen Labrumabriss in der rechten Schulter. „Es ist schwer zu sagen, wann Markus wieder zurück ist. Wir werden bei ihm nichts überstürzen. Wenn er kommt, dann kommt er“, erklärte Gross. „Die Heilung hat absolute Priorität. Wir sprechen von drei bis vier Monaten, aber wir sind Sportler und schauen, wie sich der Heilungsprozess entwickelt. Zum Glück gibt es keine weiteren Verletzten“, sagte der Coach.

