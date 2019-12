Klare Sache in Nürnberg: Adler machen zehnten Sieg in Serie perfekt

Nürnberg.Das Team von Adler-Headcoach Pavel Gross bleibt in der DEL das Team der Stunde. Mit einem 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)-Auswärtssieg bei den Nürnberg Ice Tigers holte sich die Mannheimer den zehnten Sieg in Folge.

Im ersten Drittel legten die Adler fulminant los. Andrew Desjardins ließ den Deutschen Meister erstmals in der Partie jubeln, als er das 1:0 (7. Spielminute) für die Gäste aus Mannheim erzielte. Die Ice Tigers hatten sich von diesem Treffer noch nicht ganz erholt, da zog Denis Reul nach schönem Zuspiel von Ben Smith ab und der Nürnberger Torhüter Niklas Treutle musste erneut hinter sich greifen – 2:0 (9.) für die Adler! Die Blau-Weiß-Roten blieben weiter auf dem Gaspedal und Borna Rendulic legte noch im ersten Abschnitt das 3:0 (19.) für die Kurpfälzer nach.

Die Adler erwischten einen Blitzstart ins zweite Drittel, als Ben Smith nach nur zwölf Sekunden den Schuss von Sinan Akdag zum 3:0 (21.) ins Nürnberger Tor abfälschte. Als Andrew Desjardins auf der Strafbank saß, gelang Tim Bender in Überzahl das 1:4 (27.) für die Franken. Den Ice Tigers gab dieser Treffer neuen Schwung. In der 32. Minute packte dann Adler-Torwart Johan Gustafsson zunächst gegen Chris Brown und gegen Daniel Fischbuch zwei Riesenparaden aus. Statt 2:4 aus Nürnberger Sicht hieß es dann 1:5, als David Wolf in der 35. Minute mit einem satten Handgelenkschuss für die Adler einnetzte.

Im Schlussabschnitt war es erneut David Wolf, der für Mannheim auf 6:1 (48.) erhöhte. Borna Rendulic stellte gar auf 7:1 (53.) für die Adler, ehe der ehemalige Jungadler Tim Bender mit seinem zweiten Tor des Abends zum 2:7 (54.) noch Ergebniskosmetik für Nürnberg betrieb.

Am Freitag (19.30 Uhr) treten die Adler Mannheim zum Duell der beiden DEL-Rekordmeister bei den Eisbären Berlin an. and