Knapper Adler-Sieg gegen die Kölner Haie

Mannheim.Dank ihrer Special Teams gewinnen die Adler Mannheim am 41. Spieltag mit 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) gegen die Kölner Haie. Tommi Huhtala brachte das Team von Trainer Pavel Gross nach elf Minuten in Führung. Nur 13 Sekunden später fiel in der ausverkauften SAP Arena jedoch der Ausgleich durch Kölns Zachery Sill. Lucas Dumont schoss die Haie dann trotz Mannheimer Chancenplus sogar in Führung (15.).

Im Mittelabschnitt drehten die Adler mit ihren Special Teams die Partie. Ben Smith glich in Unterzahl aus (22.), bevor Borna Rendulic (31.) und David Wolf (34.) jeweils im Powerplay nachlegten. Im Schlussabschnitt brachte Zachery Sill (55.) die Gäste noch einmal heran. Am Freitag (19.30 Uhr) sind die Adler auswärts bei den Grizzlys Wolfsburg gefordert.