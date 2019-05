Kreative Köpfe tickern für die Fans

Mannheim.Endlich. Das Smartphone vibriert, der markerschütternde Schrei eines Adlers ertönt. Tor für Mannheim! Über die App des Clubs sind die Fans immer dabei – egal, wo sie sich aufhalten. Ob in den USA oder Australien, Hauptsache die Datenverbindung spielt mit.

Obwohl sich die Anhänger auch auf anderen Kanälen über die Spiele ihres Lieblingsclubs informieren können, bieten die Adler seit September 2015 einen eigenen Liveticker an, zuvor hatte Pressesprecher Adrian Parejo mit seinem Team nur bei Facebook nach dem Ende eines Drittels über den aktuellen Spielstand informiert.

„Es gibt viele Gründe, warum wir uns für einen eigenen Liveticker entschieden haben“, betont Dominik Dobiasch aus der Marketingabteilung des Clubs. „Die wichtigsten sind, dass wir unsere neue App mit Leben füllen und unseren Fans die Möglichkeit geben wollten, mit uns zu kommunizieren.“

Mit einem Augenzwinkern

Schnell hat sich seitdem ein Liveticker etabliert, der bei den Fans gut ankommt, weil er nicht einfach nur das in trockene Worte fasst, was gerade auf dem Eis passiert. Dobiasch, der den größten Teil der Heimspiele in der SAP Arena tickert, Parejo und Alex Skasik, die bei den Auswärtspartien live dabei sind und sich die Finger wund tippen, unterhalten ihre Leser. Ja, sie halten sie auf dem Laufenden, machen das aber häufig mit einem Augenzwinkern und dem einen oder anderen lustigen Spruch. „Natürlich haben wir die Adler-Brille auf. Wir berichten über unseren Club und für unsere Fans“, verdeutlicht Parejo.

Gerade weil der Ticker blau-weiß-rot gefärbt ist und nicht wie andere Anbieter ganz neutral über das Geschehen informiert, kommt er gut an. Dabei weiß das Trio an der Tastatur, dass es sich auf einem schmalen Grat bewegt. Die Jungs dürfen es im Eifer des Gefechts nicht mit coolen Sprüchen übertreiben und müssen dem Gegner stets Respekt erweisen. „Wir wollen sportlich fair bleiben und auch keine Gag-Parade abfeiern. Schließlich geht es nicht um Klamauk, sondern immer noch um Eishockey“, betont Dobiasch.

Meistens treffen er, Parejo und Skasik den richtigen Ton, nur ganz selten schießen sie für penible Personen über das Ziel hinaus. Einmal, erinnert sich Dobiasch, setzte es einen Rüffel. Der Ersatztorwart des Gegners trug ein weißes Trikot und mümmelte sich in eine rote Decke ein. Also tickerte der Marketingmann, dass der Goalie aussehe wie der Nikolaus und wohl deswegen nicht spiele, weil er so viele Geschenke verteile. Die meisten fanden diesen Spruch super-witzig – aber eben nicht alle.

Aus der Situation heraus

Dobiasch, Parejo und Skasik sind mit großem Spaß dabei. Und diese Leidenschaft spüren ihre Leser. Dabei sind die Witzeleien selten bis nie geplant oder aufgesetzt, sondern entstehen spontan aus der Situation heraus. Es gibt auch keinen Wettbewerb zwischen den drei kreativen Köpfen, wer die besten Sprüche raushaut, sondern alle stellen sich in den Dienst des Clubs.

Wenn auf einen Post mehr als 1000 Menschen zugreifen, ist das eine ordentliche Hausnummer und für das Trio der verdiente Lohn für ihre Arbeit. Die positive Resonanz ist Ansporn dafür, den Liveticker Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Nach und nach wird er mit Grafiken und Bildern ergänzt. Für die Fans ist und bleibt es allerdings das Wichtigste, dass der Adler-Schrei möglichst oft zu hören ist. Dann greifen sie zu ihrem Smartphone und legen es ab und zu wegen des Tors für Mannheim nicht nur mit Freude, sondern auch mit einem Schmunzeln wieder zur Seite – dann, wenn der Mann am Ticker besonders lustige Worte gefunden hat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019