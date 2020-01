Lehtivuori bleibt Adler

Mannheim.Harte Arbeit wird belohnt. Das zeigt sich an der Vertragsverlängerung der Adler Mannheim mit Joonas Lehtivuori (Bild). Der 31-jährige Verteidiger bleibt den Blau-Weiß-Roten auch in den kommenden beiden Jahren treu.

„Wir sind unheimlich froh, dass wir einen Spieler solchen Kalibers halten können. Joonas ist ein Allrounder und ungemein wichtig für die Mannschaft“, erklärte Manager Jan-Axel Alavaara und verwies auf die Vorzüge des Finnen. „Er verfügt über ein hohes Maß an Spielverständnis, steht in allen Situationen und entscheidenden Phasen auf dem Eis und arbeitet Tag für Tag unglaublich hart.“ Mit drei Toren und 14 Vorlagen ist einer der torgefährlichsten Abwehrspieler der Adler, nur Mark Katic mit sechs Treffern und 24 Assists ist noch besser. Und der 31-Jährige ist hart im Nehmen. Als ihn beim 4:2-Sieg in München Mitte Dezember ein Puck über dem Auge erwischte, ließ Lehtivuori die Wunde in der Kabine nur schnell kleben und kehrte rasch zurück.

„Das war eine einfache Entscheidung, weil das Gesamtpaket stimmt. Meine Familie fühlt sich in Mannheim sehr wohl, die Organisation ist absolut klasse und wir haben eine starke Truppe beisammen. Zudem hast du bei den Adlern immer die Chance, den Titel zu holen. Es gab also keine Gründe, meinen Vertrag nicht zu verlängern“, erklärte Lehtivuori. Gleich in seinem ersten Jahr bei den Adlern feierte der Finne den Meistertitel und wurde von der Liga zum „Verteidiger des Jahres“ gewählt. jako/AS Sportfoto/Sörli Binder

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020