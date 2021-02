Lehtivuori und Loibl fehlen Adlern verletzungsbedingt wochenlang

Mannheim.Die Adler Mannheim müssen verletzungsbedingt wochenlang ohne Verteidiger Joonas Lehtivuori und Stürmer Stefan Loibl auskommen. Nach Angaben des Vereins wird Lehtivuori voraussichtlich bis zu vier Wochen wegen einer Verletzung am Bein ausfallen. Loibl wird wegen einer Armverletzung rund zwei Wochen fehlen. Genauere Angaben machten die Kurpfälzer nicht.

Beide Spieler verletzten sich beim 4:1-Sieg der Blau-Weiß-Roten gegen den ERC Ingolstadt am Montag. Beide blieben in der ersten Drittelpause in der Kabine und kamen nicht mehr zurück aufs Eis.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.02.2021