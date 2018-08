Leichte Entwarnung bei Larkin

Wil/Mannheim.Ohne Thomas Larkin müssen die Adler an diesem Wochenende beim Turnier in Wil antreten. Der Verteidiger, der am Sonntag in Sursee bei der 1:3-Niederlage gegen das russische Topteam Podolsk Mitte des zweiten Drittels unglücklich mit dem Hinterkopf auf dem Eis aufschlug und daraufhin das Trainingslager in der Schweiz vorzeitig abbrechen musste, bleibt in Mannheim, um sich zu schonen.

