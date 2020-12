„Leuchtende Herzen“ erst nächstes Jahr

Mannheim/Nürnberg.Alles war für einen stimmungsvollen Samstag in der SAP Arena vorbereitet. Doch schweren Herzens haben die Adler Mannheim sich entschieden, die Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers (16.30 Uhr/MagentaSport) nicht zum „Spiel der leuchtenden Herzen“ zu machen. „Die Herzen liegen bereit, aber wir konnten nicht sicherstellen, dass sie sicher bei den Fans ankommen. Das galt auch für die Partie am 26. Dezember gegen Straubing“, schildert Geschäftsführer Matthias Binder die Probleme angesichts der Corona-Pandemie. Die SAP Arena bleibt beim Duell mit den Franken für Zuschauer gesperrt.

Dabei wäre diese Begegnung aus vielerlei Gründen eine besondere. Nicht zuletzt, weil mit Frank Fischöder der langjährige Trainer der Jungadler als Chefcoach der Ice Tigers zurück nach Mannheim kommt. Dass Fischöder sein DEL-Debüt an alter Wirkungsstätte gibt, beschäftigt den 49-Jährigen vor allem auf sportlicher Ebene.

„Ich weiß, dass die Adler eine Riesenmannschaft haben und wir nicht als Favorit in dieses Spiel gehen. Die Freude ist bei uns aber brutal groß, dass es jetzt endlich losgeht“, konnte Fischöder mit den Franken nur zwei Vorbereitungsspiele bestreiten. Dabei unterlag man am vergangenen Sonntag Straubing mit 2:3 nach Verlängerung. Am Mittwoch gab es gegen die Augsburg ein 3:4 nach Penaltyschießen.

Bruder-Duell fällt aus

In beiden Tests kamen mit John Broda und Moritz Elias auch zwei Jungadler zum Zug, die die Nürnberger von Mannheim ausgeliehen haben. „Erstmal muss ich mich bei Jungadler-Vorstand Claudio Preto bedanken, dass er das ermöglicht hat. Wir haben beide bis Mitte Januar auch für die DEL lizenziert. Sie können damit am Samstag in Mannheim für uns spielen“, berichtet Fischöder. Zum Duell der beiden Elias Brüder wird es aber nicht kommen, da Florian Elias doch schon zur U-20-WM nach Edmonton gereist ist.

Die Ice Tigers müssen hingegen auf den ehemaligen Adler-Stürmer Luke Adam verzichten. „Luke kehrt in den nächsten Tagen aus Nordamerika zurück, dann muss er erst in eine fünftägige Quarantäne und ins Return-to-play-Protokoll“, rechnet Fischöder mit dem Kanadier erst im neuen Jahr.

Auf 2021 setzen auch die Adler große Hoffnungen. „Wir planen dann fest mit zwei ,Spielen der leuchtenden Herzen’“, blickt Matthias Binder voraus. Denn die Partie sorgt neben Gänsehaut-Atmosphäre auch für hohe Einnahmen zugunsten des gemeinnützigen Vereins „Adler helfen Menschen“. „Dieses Geld fehlt uns zunächst“, macht der Adler-Geschäftsführer deutlich. Willkommene Unterstützung für Hilfsprojekte gab es dieser Tage vom Beratungsunternehmen „Performance One“. Die Digital-Experten spendeten 2500 Euro. „Da sowohl der Eagles Cup auf dem Golfplatz als auch das Charity Dinner und das Spiel der leuchtenden Herzen ausfallen, fehlen uns die drei Haupteinnahmequellen, um unterstützen zu können“, erklärt Binder. jako/and

