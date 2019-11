Lichtblick nach großem Frust

Mannheim.Marcel Goc stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Das war ein ganz wichtiger Erfolg“, sagte der Kapitän der Adler Mannheim nach dem 3:0 gegen die Pinguins Bremerhaven. Der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga stoppte mit dem Sieg nicht nur die Negativserie von wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Serie, sondern schob sich in der DEL-Tabelle auch an der Düsseldorfer

...