Live dabei trotz Pandemie

Mannheim.In Zeiten der Corona-Pandemie ist abzusehen, dass Fans Spiele der Adler bis auf weiteres nicht in der SAP Arena miterleben können. Wer dennoch keine Begegnung der Mannheimer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpassen will, dem empfehlen wir unseren Liveblog. Hier werden nicht nur Tore und Höhepunkte sämtlicher DEL-Partien der Adler getickert, sondern auch Reaktionen aus den sozialen Medien veröffentlicht. Los geht’s am Samstag, 19. Dezember (16.30 Uhr), mit dem Heimspiel der Blau-Weiß-Roten gegen Nürnberg.

Aktuelle Neuigkeiten, Hintergründe, Fotos und Videos mit den Höhepunkten der jeweiligen Adler-Partien sowie der Top 10 aus der DEL finden Sie ebenfalls in unserem Dossier im Internet. dls

