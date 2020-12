Mannheim.Nach langem Hin und Her aufgrund der Corona-Pandemie ist die DEL in die neue Saison gestartet. Für die Adler geht es am Samstag los. Verfolgt die Partie der Mannheimer gegen die Nürnberg Ice Tigers ab 16.30 Uhr im Liveticker.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020