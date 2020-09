Die Lüftungstests erstreckten sich in der Arena über zwei ganze Tage. „Wir haben an den Anlagen rumgeschraubt und mit Nebelmaschinen alles Mögliche ausprobiert“, sagt Wincher. Es geht darum, den Luftstrom gezielt zu steuern. Normalerweise wird die Anlage der SAP Arena energetisch mit einem Umluftbetrieb gesteuert. In der aktuellen Situation, in der es wichtig ist, dass sich die Aerosole nicht überall verteilen, wäre dies eine schlechte Variante.

„Stattdessen haben wir uns eine Fahrweise überlegt, bei der wir in der Halle einen Unterdruck erzeugen. Das heißt, per Sogwirkung wird die Luft zum Arenadach hochgezogen“, erklärt Wincher. Bei dieser Lösung muss aber auch ein negativer Effekt berücksichtigt und ausgeschlossen werden: In den Mundlöchern der Arena ist eine Zugthematik die Konsequenz. Im Szenario ohne Zuschauer wurde nun sichergestellt, dass die Türen dennoch gut schließen. „Es kann aber sein, dass wir das noch einmal modifizieren müssen, wenn zum ersten Mal wieder Fans in der Arena sind“, sagt Wincher und erklärt: „Menschen haben eine gewisse Körperwärme, das könnte den Sogeffekt verstärken.“ cr

