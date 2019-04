Maimarkt, Rathaus, Korso und Arena

Mannheim.Der Meisterpokal ist zurück. Nach einer kurzen Nacht feiern die Mannheimer Adler am Samstag ab 15 Uhr auf dem Maimarkt in der „Halle der Metropolregion“ (Halle 35) am Stand der MVV mit ihren Fans.

Der offizielle Empfang im Mannheimer Rathaus ist für Sonntag, 14 Uhr angesetzt. Nach der Zeremonie im Ratssaal zeigen sich die Meister samt Trophäe und Sonnenbrillen auf dem Balkon und dem Vorplatz des Stadthauses N1. Die Meister-Adler fahren anschließend im Autokorso durch die Kunststraße bis zum Friedrichsplatz. Daher wird die Kunststraße ab 13 Uhr voll gesperrt.

Um 17 Uhr öffnen sich die Türen der SAP Arena für die große Titel-Party, die um 18 Uhr beginnt. jako

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019