Mannheim: Adler setzen Erfolgsserie mit 4:1 gegen Ingolstadt fort

Mannheim.Die Adler Mannheim haben am Freitagabend den sechsten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gelandet. Im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt setzte sich der amtierende Deutsche Meister mit 4:1 (0:0/2:1/2:0) durch.

Vor 11.130 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war das Team von Cheftrainer Pavel Gross zunächst nur optisch überlegen, im ersten Drittel fielen keine Tore. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, als Mannheims Nachwuchstalent Samuel Soramies in der 23. Minute sein erstes DEL-Tor und die 1:0-Führung erzielte. Fast im direkten Gegenzug traf der Ex-Adler Mirko Höfflin zum 1:1-Ausgleich (24.). Doch nur zwei Minuten später stellte Ben Smith die Führung für die Adler wieder her – 2:1 (26.). In Minute 48 legte Borna Rendulic einen sehenswerten Treffer zum 3:1 nach. Für die Entscheidung sorgte Adler-Verteidiger Denis Reul mit einem Empty-Net-Treffer zum 4:1-Endstand (58.).

Am Sonntag (17 Uhr) ist der Deutsche Meister aus Mannheim, der nach 24 Spieltagen 47 Punkte aufweist, zu Gast bei DEL-Tabellenführer EHC München, der bei den Krefeld Pinguinen gewann und somit bei 60 Punkten steht.