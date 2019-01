Mannheimer Adler bei den Roosters Meister der Kaltschnäuzigkeit

Iserlohn.Die Mannheimer Adler ziehen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga. Bei den ersatzgeschwächten Iserlohn Roosters zeigte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntag keine überragende Leistung und gewann dennoch mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). „Es war nicht leicht, vor den lautstarken Iserlohner Fans in dieser kleine Halle zu spielen. Es war eine gute

...