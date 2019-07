Mannheimer Adler zeigen Meisterfilm

Mannheim.Die Mannheimer Adler haben es wieder getan. Wie nach ihrer Meisterschaft 2015 wurde auch der Weg zum Titelgewinn in diesem Jahr mit zahlreichen Kameras begleitet. Herausgekommen ist ein Meisterfilm. Der Streifen feiert am Samstag, 7. September (18 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena Premiere. Wie die Adler mitteilen, gibt es an diesem Abend freie Platzwahl, die Arena wird um 17 Uhr

...