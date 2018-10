Marcel Goc fällt zehn Wochen aus

Mannheim.Marcel Goc hat sich beim Heimsieg gegen die Straubing Tigers (6:1) am vergangenen Sonntag eine Patellafraktur zugezogen. Wie der Tabellenführer am Dienstag mitteilte, fällt der 35-Jährige rund zehn Wochen aus. "Ich werde die Zeit bis zum Start der Reha definitiv benötigen, um die Verletztung zu verarbeiten", wird der Routinier zitiert, der erst zwei Tage vor dem Straubing-Spiel nach einer hartnäckigen Brustverletzung in die Mannschaft zurückgekehrt war. Goc sieht in der Reha allerdings auch eine Chance, erwartet dort "kompetente Leute, die mich wieder dort hinbringen, wo ich hinwill".

"Das ist extrem bitter. Marcel hat unglaublich hart für sein Comeback geschuftet", zeigt sich Adler-Trainer Pavel Gross von der neuerlichen schweren Verletzung des Routiniers betroffen: "Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, seine Rolle im Team ist unumstritten."