Marcus Kink bleibt Kapitän der Adler Mannheim

Marcus Kink bleibt auch im neunten Jahr hintereinander Kapitän der Mannheimer Adler. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Demnach ließ Trainer Pavel Gross seine Mannschaft nach der Trainingseinheit am Donnerstag über die Kapitänsfrage abstimmen, bei dem der dienstälteste Spieler des Klubs die Mehrzahl der Stimmen für sich verbuchen konnte. „Ich bin stolz darauf, dass mir die Jungs das Vertrauen schenken. Dabei geht es aber nicht um mich, sondern um die Mannschaft. Ich werde die Jungs bestmöglich unterstützen“, so Kink zu seiner Wiederwahl zum Kapitän.

Marcel Goc, Andrew Desjardins, Ben Smith und David Wolf werden den Mannschaftsrat komplettieren.