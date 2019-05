Moritz Seider, der Jungstar ohne Allüren

Mannheim.Als er grünes Licht bekam, begannen für Moritz Seider aufregende Stunden. Klar, zuerst informierte er seine Familie, dass er im Heimspiel gegen Düsseldorf sein Profi-Debüt geben würde. Oma und Opa mussten auch Bescheid wissen. Sein Smartphone stand nicht still, viele Glückwünsche gingen ein. Bei all dem Trubel konnte sich Seider am 25. Oktober 2017 kaum auf seine Recherchearbeit konzentrieren.

Wie vielen der 7767 Zuschauer später in der SAP Arena ging es auch dem Verteidiger. Er wollte unbedingt wissen, ob er einen Rekord aufstellte oder ob es in der Historie der Deutschen Eishockey Liga einen noch jüngeren Spieler als ihn gegeben hatte? Sein Ergebnis stimmte mit dem der Medienvertreter überein. Mit seinen 16 Jahren, sechs Monaten und 19 Tagen – oder umgerechnet 6046 Tagen – verfehlte er die Bestmarke knapp: Marcel Goc war bei seinem DEL-Debüt für Schwenningen am 10. September 1999 erst 16 Jahre und 17 Tage alt!

Seider, der 2015 vom EHC Erfurt nach Mannheim wechselte und mit den Jungadlern zwei Meisterschaften in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) gewann, konnte es locker verschmerzen, dass er diesen Rekord knapp verfehlte. „Bislang ist es in meiner Karriere stetig bergauf gegangen. Dass ich heute hier stehen würde, war bis vor kurzem nicht abzusehen“, sagte er nach seinem Debüt, das er auch aus einem anderen Grund in bester Erinnerung behalten wird: „Wenn das Rolltor aufgeht und man auf die Fans zuläuft, ist das ein Gänsehaut-Moment. Mir ist ganz schön die Pumpe gegangen. Vor allem für den Kopf war das eine wichtige Sache. Diese Erfahrung hat mich mental stärker gemacht.“

Dieser „Einlauf der Gladiatoren“ vor einem Heimspiel in der SAP Arena sollte für Seider kein einmaliges Erlebnis bleiben. Trainer Sean Simpson griff auf den jungen Verteidiger zwar nur sporadisch zurück, als in der Saison 2017/2018 das Verletzungspech am größten war, in der folgenden Spielzeit sollte sich das unter Pavel Gross grundlegend ändern. Unter dem neuen Adler-Coach erkämpfte sich Seider einen Stammplatz. An der Seite von Joonas Lehtivuori wuchs das Talent weiter mit seinen Aufgaben.

Der persönliche Erfolg sollte nicht lange auf sich warten lassen. Am 16. September 2018 schoss Seider beim 5:1-Sieg in Augsburg sein erstes DEL-Tor. Konter, Pass Garrett Festerling, Tor Seider, Jubel – so einfach ging das in der 52. Minute. Wie ein alter Hase schloss Seider den Bilderbuch-Angriff ab, den Puck sicherte ihm Stürmer Chad Kolarik. Als „Nebensache“ bezeichnete Seider seinen Premierentreffer: „Klar ist das für mich ein schöner Moment. Ich freue mich aber vor allem, dass ich ihn mit meinen Teamkollegen teilen kann. Dass sich die anderen mit dir freuen, ist doch das Allerschönste im Mannschaftssport.“

Diese Aussage zeugt von großer Reife. Seider gilt nicht als Typ, der abhebt, er ist geerdet. Seider weiß, woher er kommt – und wohin er will. Seine Zukunft führt ihn über kurz oder lang in die NHL. Um sich von seiner Klasse zu überzeugen, gaben sich im Winter 2018 die Talentspäher aus der besten Eishockey-Liga der Welt in der SAP Arena die Klinke in die Hand. Beeindrucken ließ sich Seider davon nicht: „Oftmals erfahre ich das erst nachher. Ich spiele mein Spiel – und danach kann ich mich mit jemandem unterhalten.“

Seiders Karriereweg ist gut geplant – obwohl er zum Eishockey per Zufall kam. Als er fünf Jahre alt war, wurde im Kindergarten ein Schnupperkurs angeboten. Seider probierte aus, ob ihm der Pucksport Spaß macht – und war sofort Feuer und Flamme. Bis 2015 durchlief er beim EHC Erfurt alle Nachwuchsstationen, ehe er den nächsten Karriereschritt wagte. „Die Jungadler hatten mich zuvor schon als Gastspieler zu einigen Turnieren mitgenommen. Insofern fiel mir die Entscheidung für Mannheim leicht“, erklärt Seider, der nicht nur seine Eishockey-Ausrüstung in die Kurpfalz mitnahm – sondern auch seine Eltern. „Mama und Papa machen mir keinen Druck. Sie freuen sich einfach, wenn ich erfolgreich bin. Ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Sie haben mich immer unterstützt“, ist Seider seinen Eltern dankbar.

Ohne die Hingabe für seinen Sport wäre aber selbst der am besten durchdachte Karriereplan nichts wert. „Harte Arbeit gehört dazu, wenn man sich immer verbessern will. Man will sich messen mit den Besten und vielleicht einmal an ihnen vorbeiziehen. Das ist mein tägliches Brot. Wenn jemand schneller ist als ich, spornt mich das an“, betont Seider. Um sich voll und ganz auf seinen Sport zu konzentrieren, zog er auch nicht allzu oft mit seinen Freunden um die Häuser. „Mit dem einen oder anderen geht man mal abends ins Kino oder etwas essen. Ich bin aber nicht so der Draufgänger. Da man von den Jungs respektiert werden will, muss man aber schon die eine oder andere Party mitnehmen“, sagt er und lacht.

Die Entbehrungen, die ein Leben für den Sport mit sich bringen, haben sich gelohnt. Die bisherigen Erfolge bestätigen Seider in seiner Entscheidung für das Eishockey. Im Juni 2017 wurde er von der Erich-Kühnhackl-Stiftung als bester Verteidiger seines Jahrgangs ausgezeichnet, im April 2018 unterzeichnete er bei den Adlern seinen bis 2021 datierten ersten Profivertrag, nach auskurierter Schulterverletzung führte er die deutsche U-20-Nationalmannschaft beim Turnier in Füssen im Dezember 2018 als Kapitän zurück in die Erstklassigkeit. Nach der Hauptrunde wurde er bei der DEL-Gala in Bremerhaven als bester Neuling der Saison 2018/2019 ausgezeichnet.

Seider geht seinen eigenen Weg. Das bedeutet aber nicht, dass er keine Vorbilder hätte. „Scott Niedermayer würde ich als eine Legende bezeichnen, weil er das Spiel sehr geprägt und verändert hat“, sagt er über den viermaligen Stanley-Cup-Gewinner. „Aus der Adler-Mannschaft könnte ich viele nennen.“ Marcel Goc zum Beispiel, der Seider Ende 2018 häufiger im Auto mit zur Reha nach Sinsheim nahm. „Da entwickeln sich oft gute Gespräche. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Jeden Tag könnten wir stundenlang fahren und mir würde nicht langweilig werden. Es ist schön, wenn so ein Mensch dir Tipps gibt und versucht, dir den Druck zu nehmen und unter die Arme zu greifen.“

Seiders ganzes Leben ist auf Eishockey ausgerichtet. Wenn er nicht selbst auf dem Eis steht, zockt er auch gerne mal auf der Konsole: „Als Teenager gehört das wohl dazu. Ich bin auf jeden Fall der PS4-Typ, würde mich aber nicht als ,Suchti’ bezeichnen.“ Trotz der großen Leidenschaft für seinen Sport, kommt die Schule nicht zu kurz, im Januar 2019 wurde Seider als „Eliteschüler des Sports 2018“ ausgezeichnet. „Die anderen Jungs können nach dem Training nach Hause gehen und entspannen, für mich geht dann erst die zweite Hälfte des Tages los“, erzählt Seider von seiner Doppelbelastung aus Schule und Leistungssport.

In den Play-offs war das dritte Halbfinale gegen die Kölner Haie am 7. April ein Spiel mit einschneidendem Charakter für Seider. Tags zuvor hatte er seinen 18. Geburtstag gefeiert. Seitdem muss er nicht mehr mit Helmgitter spielen, sondern darf zum Halbvisier greifen. „Irgendwo gehört es im Sport dazu, solche alten Marotten abzulegen“, nahm er die Veränderung pragmatisch. „Das Spiel hat sich dadurch nicht verändert. Ich glaube, man darf da nicht groß drüber nachdenken, sonst geht man passiv ins Spiel.“ Seider spielt in den Play-offs abgebrüht. Er steuert fünf Vorlagen zum Triumph bei und zeigt vor allem beim 4:0-Sieg im vierten Finale in München seine Klasse. „Seit ich ihn kenne, ist Moritz um fünf Zentimeter gewachsen. Er spielt mit unglaublich großem Selbstvertrauen“, sagt Cody Lampl über seinen Verteidigerkollegen.

Wer so großes Talent hat und so viel investiert wie Seider, schafft es überall: Mit 16 Jahren, sechs Monaten und 19 Tagen in die DEL – und eher früher als später in die NHL.

