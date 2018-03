„München wird die perfekte Messlatte für uns“

Anzeige

Mannheim.Als Bill Stewart im Dezember vergangenen Jahres die Mannheimer Adler als Nachfolger von Sean Simpson übernahm, fand der Kanadier eine labile Mannschaft vor. Stewart krempelte das Team um und startete eine famose Aufholjagd, die die Blau-Weiß-Roten zum Abschluss der Hauptrunde auf den fünften Platz brachte. Am Freitagabend haben die Adler den Halbfinaleinzug klargemacht, das 4:3 war der vierte Sieg im fünften Spiel gegen den ERC Ingolstadt. Im Interview blickt Stewart auf die Partien gegen die von seinem Freund Doug Shedden gecoachten Panther zurück und auf die bevorstehende Herausforderung gegen Titelverteidiger München voraus.

Herr Stewart, Glückwunsch zum Erreichen des Halbfinals. Danach hatte es zwischenzeitlich ja nicht unbedingt ausgesehen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Bill Stewart: Die Entwicklung der letzten 21 Spiele spricht für sich. Jeder weiß, dass es im Dezember nicht so gut ausgesehen hat. Ich freue mich für die Jungs, dass sie sich als Mannschaft so weiterentwickelt haben. In den Play-offs willst Du aber nicht nur dabei sein, sondern das letzte Spiel gewinnen. Wichtig ist, dass die kleinen Dinge jetzt klappen und wenn jemandem mal ein Missgeschick passiert, ist Dennis Endras zur Stelle. Im Dezember lief das noch nicht so gut.